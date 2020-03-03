ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في إيران إلى 77 حالة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا على أراضيها إلى 77 حالة، وعدد حالات الإصابة إلى 2336 حالة إصابة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».

وظهر الفيروس في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.