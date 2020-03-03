مسؤولون أمريكيون: 6حالات وفاة بفيروس كورونا في ولاية واشنطن

(د ب أ)

قال مسؤولون أمريكيون، يوم الاثنين، إن أربعة أشخاص في ولاية واشنطن لقوا حتفهم إثر مضاعفات فيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية الغربية وفي الولايات المتحدة إجمالا إلى ستة أشخاص.

وأثّر الفيروس بشكل خاص على كبار السن في دار رعاية (لايف كير) في بلدة كيركلاند بالقرب من سياتل ، حيث وقعت أربع حالات وفاة.

وقال المسؤولون إن الوفيات الستة جميعها حدثت في مركز "إيفرجرين هيلث مديكال سنتر" في مدينة كيركلاند، شرقي سياتل، بينما أصيب 14 شخصا آخرين.

وأعلنت مقاطعة كاونتي حالة طوارئ يوم الاثنين وقامت بتفعيل "تدابير استثنائية" لمكافحة تفشي الفيروس.

وقال مسؤولون إن الأشخاص الذين لاقوا حتفهم إما كبار سن أو لديهم ظروف صحية معينة. وكان الشخص الأول الذي تم الإعلان عن وفاته يوم السبت في الخمسينات من عمره. في حين كان الأربعة الآخرون في السبعينات والثمانينات من العمر.

وقال جيفري داتشين، المسؤول الصحي في مقاطعة كينج، خلال مؤتمر صحفي: "هذا المرض لم يكن معروفا لنا قبل شهرين، لذلك فإننا لا نزال نتعلم الكثير عن عوامل الخطر المحددة للمرض".

وهناك 91 شخصا في الولايات المتحدة ، من سواحلها الشرقية إلى الغربية، قد تم تشخيص إصابتهم بالفيروس، وفقا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان مسؤولو الصحة قد قالوا في وقت سابق إنه من المرجح أن يتم تطوير لقاح لفيروس كورونا في العام المقبل.