وزير النقل اليمني يطالب أعضاء حكومته بالانتقال إلى مدينة مأرب

طالب صالح الجبواني، وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، بنقل كامل أعضاء الحكومة إلى مدينة مأرب شرقي البلاد.

وقال الجواني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "يتعين على حكومة الدكتور معين عبد الملك بكامل أعضائها التحرك فوراً إلى مأرب وعقد اجتماع للوزارة هناك وجعل مأرب مقراً لها والحشد للمعركة الكبرى مع مليشيا الحوثي".

وأضاف: "إذا لم تقم بهذه الخطوة تتقدم الحكومة باستقالتها للرئيس وهذا أبسط واجب تقوم به في هذه اللحظة الحرجة بعدما جرى في الجوف".

وتابع الجبواني: "لم يكن لدينا أدنى شك أنه بعد سقوط عدن (جنوب اليمن) في يد المليشيا المناطقية، (في إشارة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي)، أن مدناً أخرى سيهاجمها الحوثي ويسقطها ان استطاع".

وأشار الجبواني إلى أن سقوط عدن (العاصمة المؤقتة للبلاد) "جرى بتخطيط ومشاركة إماراتية، والحوثي ينفذ أجندة خارجية وهو شريك فعلي لتلك الأطراف في تفتيت البلاد".