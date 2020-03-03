توزيع 800 لحاف على أسر محدودي الدخل بالمجان في البحيرة

وزعت إحدى الجمعيات الخيرية بالبحيرة بالتنسيق مع مديرية التضامن والوحدات المحلية، 800 لحاف على المستحقين بقرى مبادرة حياه كريمة (الخرطوم بمركز بدر - على مبارك بوادى النطرون- وقرى عبدالحليم محمود، وأحمد بدوي، والرابعة بذور والمهدية، والياسينية، وزاوية صقر بأبو المطامير)

وأشار مدير عام الجمعية، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملة التي أطلقتها الجمعية لتوزيع ألحفة الشتاء للعام الحالي 2020، على غير القادرين بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث وفرت الجمعية 6550 لحافًا وبطانية تم توزيعهم على المستحقين من محدودي الدخل وغير القادرين بالمجان لمجابهة فصل الشتاء.

كما يعد هذا تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة" للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية.

من جانبه وجه محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، الجمعية باستهداف تلك القرى وتكثيف المساعدات بها، مشددًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.