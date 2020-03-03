بينما بدأ المرشحون الديمقراطيون مرحلة حاسمة في السباق على نيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية تعرف بـ"الثلاثاء الكبير"، تتجه الأنظار نحو الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الذى يتمتع بنفوذ وتأثير فى صفوف الديمقراطيين كفيلا بترجيح كفة مرشح بعينه خلال الانتخابات التمهيدية، لكنه أكد مرارا على إلتزامه الحياد.

وقال مصدر مقرب من الرئيس الأمريكى السابق في تصريحات لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن "أوباما يدرك القلق المتنامي بين بعض الديمقراطيين الوسطيين حول زيادة حظوظ السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز بعد نتائجه في جولتى أيوا ونيو هامبشاير".

وتابع المصدر: "لكن أوباما يؤمن دائما بأنه يجب على الناخبين أنفسهم اختيار المرشح".

وأوضح المصدر، الذى تحدث شريط عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بمناقشة الاستراتيجية الداخلية للحزب، إن "الرئيس أوباما في موقع فريد يؤهله لتوحيد الحزب بمجرد أن يكون لدينا مرشح".

وأشار المصدر إلى أن أوباما إذا حاول التدخل الأن (في الانتخابات التمهيدية)، فسيحد من قدرته على القيام بذلك (توحيد الحزب) عندما يكون صوته مطلوب للغاية في الانتخابات العامة"، في إشارة إلى دعم المرشح الرئاسي الديمقراطي في مواجهة الرئيس دونالد ترامب.

ويحظى أوباما بشعبية كبيرة داخل الحزب، كما أن إرثه في مجال الرعاية الصحية والهجرة وغيرها من القضايا لعب دورًا رئيسيًا في المناظرات والدعاية الانتخابية من قبل المرشحين الديمقراطيين حتى الآن.

ومع تخطي المرشحين جولة ساوث كارولينا روج العديد من المرشحين - بمن فيهم بايدن وعمدة نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبرج - لعلاقاتهم بأوباما، وفقا للصحيفة الأمريكية.

يشار إلى أن أوباما لم يظل صامتا تماما تجاه سباق الانتخابات التمهيدية، وهو ما بدا عبر مطالبته، الأربعاء الماضى، محطات التلفزيون في ساوث كارولينا ومجموعة مؤيدة لترامب بالتوقف عن بث إعلان يستخدم صوته لمهاجمة بايدن.

ووصفت كاتي هيل المتحدثة باسم أوباما في بيان الإعلان بأنه "حقير". قائلة إن "الرئيس أوباما لديه العديد من الاصدقاء في هذا السباق الانتخابي بما في ذلك بالطبع نائبه المحترم (بايدن)"، لكنها جددت التأكيد على موقف أوباما بأنه "لا يعتزم تأييده في الانتخابات التمهيدية".

وتجرى الانتخابات خلال "الثلاثاء الكبير" فى 14 ولاية ومنطقة أمريكية، ويتنافس المرشحون الديمقراطيون فى تلك المحطة الانتخابية الهامة على ما نسبته 34 % من مندوبى الولايات، أى 1357 من إجمالى 3979 مندوبا ديمقراطيا يصوتون فى مؤتمر الحزب.

ويحتاج المرشح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى إلى الحصول على أصوات 1991 مندوبا من إجمالي 3979 مندوبًا ديموقراطيا يصوتون في المؤتمر الوطني للحزب في نهاية يوليو لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وحتى الآن جرت الانتخابات التمهيدية فى 4 ولايات (آيوا، نيوهامشير، نيفادا، كارولينا الجنوبية) بإجمالى أصوات 155 وجاءت النتائج كالتالى بيرنى ساندرز (60 مندوبا)، جو بايدن (54 مندوبا) بيت بوتيدجيدج (26) وإليزابيث وارن (8) وإيمى كلوبوشار (7).

وأعلن كل من بوتيدجيدج والسيناتور كلوبوشار الانسحاب من السباق ودعم بايدن في إطار مساع مكثفة لحشد التأييد لإيصال مرشح معتدل وقطع الطريق على اليساري ساندرز.

ويلعب يوم الثلاثاء الكبير دورا كبيرا فى اختيار حامل لواء كل حزب، كما يعطى مؤشرا على المرشح الذى سيتم اختياره فى كلا الحزبين، بسبب عدد الولايات التى ستحسم خيارها خلاله.

وتكمن أهمية هذا اليوم فى تضييق مجال المتنافسين للفوز بتأييد الحزب إذ من المتوقع أن ينسحب من السباق عدد من المرشحين الذين لم يحققوا سوى مكاسب قليلة فى منافسات تلك الولايات 14، إما لأنهم استنتجوا أنهم لن يتمكنوا من الفوز، أو لأنهم سيجدون صعوبة أكبر فى استقطاب المتطوعين وجمع الأموال للحملة الانتخابية أو حتى فى اجتذاب التغطية الإعلامية.