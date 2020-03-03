«السلام الأخضر» تعرض في ألمانيا مشروع قانون لتوسيع نطاق حظر تصدير الأسلحة

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عرضت منظمة السلام الأخضر المعنية بحماية البيئة ونشر السلام مشروع قانون خاص بها يهدف إلى توسيع نطاق حظر صادرات الأسلحة.

وذكرت المنظمة أنه من خلال مشروع القانون المقترح الذي تم عرضه في برلين اليوم الثلاثاء، سيتم تطبيق حظر شامل على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لدول خارج حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي.

وأضافت المنظمة أن مشروع القانون تستبعد أيضا نقل تقنيات أو إصدار تراخيص متعلقة بمعدات عسكرية لتلك الدول.

ويتضمن المشروع إلغاء التفضيل الساري حتى الآن لدول حلف الأطلسي وكذلك للدول المكافئة لها.

ودعت منظمة السلام الأخضر أيضا إلى تطبيق إلزام قوي بالإخطار عن عمليات تصدير الأسلحة التي تقوم بها الحكومة الألمانية.

وقالت أنا فون جال، خبيرة التسلح بالمنظمة: "يتعين على ألمانيا أخيرا وضع قواعد ملزمة لتصدير المعدات العسكرية. حتى الآن، تمهد الحكومة الاتحادية لمنتجي الأسلحة الألمان طريق التصدير إلى مناطق الأزمات والنزاعات. يجب منع ذلك مستقبلا بموجب القانون".

وبحسب استطلاع أجرته منظمة السلام الأخضر، يؤيد 70 بالمئة من المواطنين الألمان سن قانون ضد توريد أسلحة إلى دول تقود حروبا أو إلى مناطق أزمات أو إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.