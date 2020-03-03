مسئول كويتي: نتائج عينة المصري المشتبه في إصابته بـ«كورونا» جاءت سلبية

أكد المتحدث باسم وزارة الأشغال الكويتية عبدالله العجمي، أن الفحوصات التي أجريت على الموظف المصري الذي يعمل بالوزارة أمس، أثبتت عدم إصابته بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وأوضح العجمي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أن الفحوصات المخبرية، أكدت أن الموظف المصري يعاني فقط من نزلة برد عادية.

وكان عدد من موظفي وزارة الأشغال الكويتية، قد أبلغوا أمس وزارة الصحة الكويتية، بوجود اشتباه في حالة إصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، لموظف مصري سقط مشغيا عليه خلال العمل، ولوحظ ارتفاع درجة حرارته.

وقامت وزارة الصحة الكويتية على الفور بارسال سيارة إسعاف مجهزة بعزل، وحجز المصري المشار اليه، للتأكد من مدى إصابته بالفيروس من عدمه.