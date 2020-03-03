رئيس كوريا الجنوبية: نحن في حرب مع فيروس كورونا

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(د ب أ)

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الثلاثاء إن بلاده "في حرب" مع فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مون طلب في اجتماع لمجلس الوزراء من جميع الهيئات الحكومية العمل وفق "نظام طوارئ" على مدار الساعة لمراقبة الوضع.

وقدم الرئيس الكوري الجنوبي اعتذاره للشعب لعدم توافر إمدادات كافية من الكمامات الطبية.

وقال إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه وضعا "خطيرا"، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات والاستهلاك والأنشطة الصناعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4812.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصا.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع أن إجمالي عدد الجنود المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 31 جنديا بعد تسجيل إصابة 3 جنود.