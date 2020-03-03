قررت الحكومة الإسبانية، لعب مباراتي فالنسيا وخيتافي في البطولات الأوروبية، بدون جماهير، بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن أن مباراة فالنسيا وأتالانتا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، ومباراة خيتافي وإنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بدون جماهير.

وكان مباراة الذهاب بين أتالانتا وفالنسيا قد انتهت بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 4-1، ليضع قدمًا في الدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد ترك قرار إقامة المباريات بدون جمهور لحكومات البلاد.