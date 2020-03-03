وكالة الطاقة الذرية: إيران عززت مخزون اليورانيوم وتمنع تفتيش موقعين مشتبه بهما

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء إن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب أكثر كثيرا من الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وتمنع المفتشيين النوويين من الوصول إلى موقعين مشتبه بهما.

وذكرت الوكالة في تقرير فصلي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى 9ر1020 كيلوجرام، أكبر بخمسة أضعاف الكمية التي يسمح بها الاتفاق.

وعلى الرغم من تجاوز الحد النفسي الذي يقدر بواحد طن، لا تزال هذه الكمية تشكل عشر الكمية التي كانت إيران تمتلكها قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

وفي تقرير منفصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن إيران لم ترد على تساؤلات بشأن أنشطة نووية غير معلنة في ثلاث مواقع ومنعت مفتشي الوكالة من زيارة اثنين من هذه المواقع في كانون ثان/يناير الماضي.

وكتب "المدير العام يدعو إيران إلى التعاون الكامل بشكل فوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح بالوصول الفوري إلى هذه المواقع"