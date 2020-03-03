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بالفيديو.. إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق

السفارة الليبية فى دمشق
السفارة الليبية فى دمشق
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 2:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 2:29 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد جانبًا من مراسم إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق.

وشهدت مراسم افتتاح السفارة الليبية في دمشق، رفع العلم الليبي فوق مبنى السفارة، بحضور نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

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