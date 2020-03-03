فريق كوفيديس للدراجات يشعرون كما لو كانوا مصابين بالطاعون بسبب كورونا

قال أعضاء فريق كوفيديس الفرنسي للدراجات اليوم الثلاثاء إنه يتم معاملتهم كأنهم مصابين بالطاعون، حيث يتم "احتجازهم رغما عنهم" في أبو ظبي عقب إلغاء جولة الإمارات بسبب مخاوف فيروس كورونا.

تأثرت الرياضة بشكل كبير جراء تفشي المرض عالميا، حيث تم تأجيل منافسات مثل سباق الجائزة الكبرى الصيني ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في أبريل المقبل، بينما ضربت الفوضى الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد إعادة جدولة المباريات.

وبرز التأثر الشخصي للأزمة على الرياضيين من خلال محنة فريق كوفيديس الفرنسي، الذين يتواجدون في الحجر الصحي بعد إلغاء جولة الإمارات التي تستمر سبعة أيام بعد إقامة خمس جولات الأسبوع الماضي. وجاءت اختبارات عضوين إيطاليين في الفريق إيجابية، وفقا للمنظمين، ولكن وزارة الصحة في أبو ظبي لم تؤكد هذا الأمر.

وقال تيري فيتو رئيس الفريق في بيان من غرفته بالفندق :"نحن محتجزون رغما عنا في مكان لم نختاره ولفترة زمنية غير معلومة".

وأضاف :"تم الطرق على باب غرفتي للتو، لابد أن تكون هذه وجبة الإفطار تركت أمام الباب، بهذه الطريقة يحضرون لنا وجباتنا. عندما نلتقي مع أي شخص من الفندق في الرواق، يجري من أمامنا، هذا يقودني إلى مقارنة أخرى، يتم التعامل معنا كأننا ضحايا طاعون".

وتابع :" لم يتم تنظيف غرفنا منذ وصولنا قبل خمسة أيام، يتوجب علينا الذهاب إلى أمام المصعد، هناك عربة ونحن نساعد أنفسنا للحصول على الملاءات والصابون والمناشف".

وأيضا السلوك الشخصي في الأماكن الرياضية يجب أن يتغير.

وأعلن فريق فيردر بريمن، المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الثلاثاء أن اللاعبين لن يوقعوا على أية تذكارات أو التصوير بطريقة سيلفي بسبب فيروس كورونا.

وقال فلوريان كوفلدت مدرب بريمن :"أعتقد أن الجماهير تتفهم الاجراءات الحالية لأنها تعمل على حماية الجميع".

حتى بين أعضاء الفريق الواحد والمنافسين، أصبح التلامس الشخصي حاليا مشكلة.

وذكر المنتخب الإنجليزي للكريكيت للرجال إنهم لن يصافحوا بعضهم البعض خلال جولة الفريق في سيريلانكا بسبب تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن يبدأ موسم فورمولا-1 في أستراليا يوم 15 من الشهر الجاري رغم تفشي الفيروس. ولكن سباق الجائزة الكبرى الفيتنامي في أبريل المقبل، والذي من المقرر إقامته قبل سباق الجائزة الكبرى الصيني الذي تم تأجيله بالفعل، يسبب الصداع.

تم تشديد شروط الدخول إلى فيتنام للإيطاليين بسبب فيروس كورونا، ولكن سلسلة رياضات السيارات الكبرى تأمل أن يقام السباق.

هذا يضر فقط بفريق فيراري. ويقع مقر فريق ألفا توري في إيطاليا أيضا بينما تمد فيراري فريقي ألفا روميو وهاس بالمحركات. كما أن فورمولا-1 لديها شركة إيطالية تصنع إطارات وهي بيريلي.

وتحوم الشكوك أيضا حول مباراة الإياب لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني المقرر إقامتها 11 من الشهر الجاري.

وربما تقام هذه المباراة بدون حضور الجماهير، وفقا لوزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا مارسينينو، ولكن هذا الأمر مازال مبكرا للغاية بكل تأكيد. وأضافت الوزيرة أن المباراة ستقام في كافة الأحوال "إلا إذا تغيرت التعليمات".

وكانت فرنسا منعت كل الأحداث التي تتضمن أكثر من خمسة آلاف مشجع في عطلة نهاية الأسبوع الماضية بسبب فيروس كورونا. وفي البداية تم استبعاد الفعاليات الرياضية التي تقام في الأماكن المفتوحة. وفاز دورتموند بمباراة الذهاب 2 / 1.