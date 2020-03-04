 الناتو يرغب في خفض قواته في أفغانستان من 16 ألف إلى 12 ألف جندي - بوابة الشروق
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الناتو يرغب في خفض قواته في أفغانستان من 16 ألف إلى 12 ألف جندي

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:51 م

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج لقناة "زد دي إف" الألمانية اليوم الثلاثاء بأن الناتو يريد خفض عدد جنوده في أفغانستان بشكل كبير من 16 ألف إلى 12 ألف جندي.

وكانت الولايات المتحدة وقعت مع حركة طالبان يوم السبت الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، بحضور شخصيات من عدة دول، وذلك عقب تهدئة لمدة سبعة أيام أعلنتها واشنطن وطالبان بعد 18عاما من الحرب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "الطريق إلى السلام سيكون طويلا وصعبا وبالتالي سيكون كل ما نفعله في أفغانستان معتمدا على الظروف".

وأكد "علينا أن نشهد وفاء طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق".

ووفقا للإعلان المشترك بين أمريكا وطالبان، ستشهد الخطوة الأولية خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان من المستوى الحالي البالغ حوالي 13 ألف إلى 8600 جندي في غضون 135 يوما.


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