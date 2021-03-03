يعتبر الفضول صفة شائعة لدى الكثير من الأطفال، لأنهم لديهم الرغبة في معرفة كل شيء حولهم، حيث يمكن أن يساعد الفضول أيضا على تعلم أشياء جديدة، وهو ما يدفع الأطفال للبحث عن مغامرات وفرص جديدة.

لذلك نشر موقع "إجلس فاين" مجموعة من النصائح حول طرق تنمية الفضول لدى الأطفال:

• فتح عقولهم لتجارب جديدة

يأتي الفضول مع تجارب جديدة، لذلك يجب الحرص على تعريف الأطفال بمجموعة متنوعة من الأشياء، بما في ذلك الكتب والموسيقى والأفلام والأماكن.

• دعهم يطرحون الأسئلة

يمكن للأطفال تحضير بعض أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام في العالم، لذلك إذا كنت ترغب في تغذية فضولهم، يجب أن تسمح لهم بطرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة عليك.

• كن مستعدًا للإجابة

بصفتك أحد الوالدين، يجب أن تكون دائمًا مستعدًا للإجابة على استفساراتهم وحل ارتباكاتهم، مهما كانت أسئلتهم غير منطقية، حيث يجب محاولة فهم جوهرها.

• اطرح عليهم أسئلة مفتوحة

يمكن دائمًا تحفيز عقل طفلك من خلال طرح أسئلة مفتوحة عليه مثل "كيف كان يومك؟ "أو"ما رأيك في (هذا)؟ "، حيث يؤدي ذلك إلى شحذ قدراتهم على التفكير وأن يكونوا أكثر تلقائية.

• الاهتمام بما يقوله الأطفال

يجب الحرص على عدم تجاهل ما يقوله الطفل، وإظهار أقصى قدر من الاهتمام، ذلك يمكن أن يشجعهم على أن يكونوا أكثر مشاركة.

• وجود تغييرات في روتينهم اليومي

يمكن للمفاجآت والتغييرات المفاجئة في روتين الأطفال اليومي أن تحفز أدمغتهم على التفكير بشكل مختلف.