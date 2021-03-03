نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة

اجتمع الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بلجنة وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة"، بعد إعادة تشكيلها بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم 139 لسنة 2021، وذلك للوقوف على مهام كل عضو من أعضاء اللجنة وبحث معوقات العمل وسبل حلها، ومناقشة المقترحات المقدمة، بحضور ممثلي إدارات " الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووحدة المتغيرات المكانية، والحسابات، والشئون المالية والإدارية، والعقود والمشتريات، والشئون القانونية" بديوان عام المحافظة.

واستمع نائب المحافظ لأعضاء الوحدة ودور كل عضو من الأعضاء ومقترحاته لتطوير العمل بالمنظومة، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من وحدة المتغيرات المكانية والتنسيق بين كافة الأعضاء والتواصل مع فروع المنظومة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وعددها 14 لجنة فرعية؛ للتعرف على المعوقات والعمل على حلها، وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على السيد المحافظ.

يذكر أن وحدة ميكنة أصول أملاك الدولة بالمحافظة تسلمت عدد 3139 بيان أصول، حيث تم إدخال 2378 بيان للمنظومة بنسبة 75.7% من إجمالي النماذج المستلمة، وذلك بعد مراجعة البيانات وتدقيقها قبل إدخالها على المنظومة.