عون يطالب حاكم مصرف لبنان بمعرفة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء بمعرفة أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى10 آلاف ليرة لبنانية، مشدّداً على وجوب استعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقا إلى الخارج.

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية إن الرئيس تابع "باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانيّة منذ مساء أمس من تحرّكاتٍ احتجاجيّة، على خلفيّة وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى سقف العشرة آلاف ليرة".

وطالب عون "حاكم مصرف لبنان، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات، لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة".

وطالب الرئيس اللبناني سلامة بالتحقيق وإحالة النتائج "إلى النيابة العامة لملاحقة المتورّطين، في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة 10 آلاف ليرة لبنانية، واستمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.