براءة الأطفال تجعلهم يتأثرون بشدة من أي وقف يتعرضون له، فهم يحددون تجاربهم إما من خلال الحب الذي يتلقونه من أحبائهم، أو نوع الضغوط العقلية والصدمات التي يتعرضون لها في سن مبكرة، فصدمات الطفولة تشكل أثرا على حياة الطفل.

ويمكن أن يحدث ذلك بسبب سلسلة من سوء المعاملة الجسدية أو مجموعة من الإساءة العقلية، ولكن غالبًا ما يتجاهل الآباء الأسباب المحتملة الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى تجارب صادمة للطفل.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول بعض الأشياء التي تسبب صدمة الطفولة:

• قلة الدعم العاطفي

الأطفال دائما بحاجة ماسة إلى الحب والاهتمام، لذلك إذا كانوا منفتحين على مشاعرهم وعبروا لك عن مشاكلهم، فلا تحرمهم من الدعم العاطفي، فيمكن أن يؤدي التغاضي عن مشاعرهم وإظهار القليل من القلق أو عدم القلق إلى اختلال التوازن العاطفي لدى الطفل، وهذا بدوره يمكن أن يشعل شرارة سلبية في ذهن الطفل.

• الغربة وقت الحاجة

كل طفل يريد أن يسانده والديه، سواء في أوقات السعادة أو في لحظات الحزن، حيث يتطلع الأطفال إلى والديهم للحصول على الدعم والتشجيع، ولكن إذا شعر الطفل بالتجاهل والاغتراب خلال الأوقات العصيبة، فلا بد أن يكون لذلك تأثير سلبي على صحته العقلية.

• عندما يعطي الآباء الأولوية لأنفسهم على أطفالهم

لا مشكلة في الاعتناء بنفسك، حتى بعد أن تصبح أحد الوالدين، لكن يجب أن تتعلم كيف تعتني باحتياجات طفلك ورغباته، فليس صحيا إعطاء الأولوية لنفسك على حساب طفلك دائمًا، فذلك يمكن أن يجعله يشعر بعدم التقدير وعدم الاعتراف به؛ ما يؤدي إلى تخريب صحته النفسية مدى الحياة.

• ترك الأطفال ليعيلوا أنفسهم

هناك فرق كبير بين منح طفلك مساحة لممارسة فرديته، وتركه بمفرده ليدافع عن نفسه، ففي حين أن الأول هو وضع إنتاجي لمساعدة الطفل على النمو من خلال التوجيهات، فإن الأخير هو شكل من أشكال الهروب من المسؤوليات؛ ما يجعل الطفل يشعر بأنه غير مرغوب فيه وقد يحرمه من طفولته.

• حاجة الأطفال لإثبات أنفسهم والمنافسة

يتعين على الأطفال التنافس باستمرار وإثبات أنهم الأفضل في العديد من العائلات، ويمكن أن يجعلهم ذلك فعالين، ولكنه يحرمهم بالتأكيد من تجارب طفولتهم، وأثبتت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يكبرون في مثل هذه البيئة يصبحون أكثر ميلًا للنجاح ويفشلون في رؤية جمال الحياة بشكل عام.