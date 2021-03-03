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أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الأولية، الصادرة اليوم الثلاثاء، استقرار معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي عند مستواه في الشهر السابق.

وذكرت وكالة الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر0% وهو نفس معدل الارتفاع خلال يناير الماضي، كما جاء المعدل متفقا مع توقعات المحللين.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا 1ر1% سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 4ر1% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، أشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% مقارنة بالشهر السابق، وهي نفس نسبة الزيادة الشهرية في يناير الماضي، وارتفعت أسعار الغذاء والكحوليات ومنتجات التبغ خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر1% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 5ر1% خلال يناير الماضي.

ومن المقرر صدور البيانات النهائية للتضخم خلال فبراير الماضي يوم 17 مارس الحالي.