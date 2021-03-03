احتجاجات في هولندا بسبب استمرار إغلاق بيوت البغاء

جاء قرار الحكومة الهولندية بإعادة فتح الأعمال، التي تم إغلاقها للسيطرة على انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، ليثير احتجاجات وتظاهرات في شوارع مدينة لاهاي، إذ خرجت عشرات العاملات في سوق الجنس، للتنديد بقرار الحكومة باستثناء الدعارة من قائمة المهن التي سمحت لها السلطات بمعاودة عملها.

واحتجت النساء، اللائي تم تسليمهن، الأربعاء، أمام مبنى البرلمان الهولندي، ضد قرار الحكومة بتخفيف القيود على فيروس كورونا الجديد لبعض المهن ولكن ليس لمهنتهن، التي تمارس بشكل قانوني في هولندا، وفقا لموقع "ياهو نيوز" الإخباري الأمريكي.

وفسرت المتظاهرات القرار بأنه تمييز لأنهن يعتقدن أنه اُتخذ لأسباب أخلاقية وليس لأسباب تتعلق بالسلامة والوقاية، فهن يرون أنهن يمارسن أيضا مهنة تستدعي "التعامل الجسدي مع الزبون" مثلهن مثل العاملين في صالونات الحلاقة والتدليك، التي سُمح لها بفتح أبوابها ابتداء من اليوم الأربعاء.

ووفقا لموقع محطة إذاعة "أثينا" اليونانية، فقد حملت المتظاهرات مظلات حمراء ولافتات كتب عليها "العمل بالجنس وظيفة حقيقية" و"أنا أحتج لأن العاملين بالجنس يتعرضون للتمييز"، فيما قالت إيفيت لوز، إحدى المتظاهرات، التي تم تسليمها أمام البرلمان الهولندي: "يمكنك الذهاب إلى مصفف شعر أو معالج تدليك، لكن لا يمكنك زيارة عاملة بالجنس".

وكانت الحكومة الهولندية قررت تخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، وهو الإجراء الذي استفاد منه الحلاقون وأصحاب المهن الأخرى التي تتعامل عن قرب مع الزبائن، إذ صرح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الهولندية، هوجو دو هونج، في وقت سابق، بأن المهن التي تستدعي الاتصال مع الزبون سيُسمح لها باستئناف العمل وفق قيود صارمة، لكنه استثنى من ذلك العاملات في سوق الجنس، وفقا لشبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وأوضح وزير الصحة الهولندي سبب استبعاده ممارسة الجنس على وجه التحديد من القرار، قائلاً إنه "من المستحيل أن يكون هناك أمان على الأرواح لأن هذه المهنة بطبيعتها تنطوي على اتصال بشري وثيق جدًا".

وبحسب الشبكة الأوروبية، تأتي تلك الاحتجاجات التي قادها أيضا عاملون في قطاع الخدمات كالمقاهي والبارات وسط حالة من الإنهاك النفسي والجسدي التي تشهدها أوروبا بسبب الإغلاق والقيود المفروضة، بسبب ظهور السلالات الجديدة للفيروس وارتفاع حصيلة الضحايا الذين توفوا جراء الإصابة بكورونا.

ووفقًا للسلطات الهولندية، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تدريجياً في الأسابيع الأخيرة، إذ أعلن مسؤولو الصحة، اليوم الأربعا، أن عدد الإصابات الإسبوعي ارتفع بنسبة 7٪ إلى 31.984 شخصاً.