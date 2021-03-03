 وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية السعودي: نؤكد أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 2:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 2:42 م

جددت وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف بلاده الداعم لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقال بن فرحان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة.
ودعا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام، مجددًا رفض المملكة لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وثمن الموقف العربي الموحد من تصعيد الحوثيين، مضيفًا أن بلاده تواصل مساعيها الحثيثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

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