قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن كل مبادرات ومشروعات الوزارة موجهة للخروج إلى المحافظات، لافتة إلى أن الثقافة نجحت من خلال المسارح المتنقلة في الوصول للمناطق الحدودية.

وأضافت عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن «المسارح المتنقلة» تجوب محافظات مصر كلها، وتقدم نشاطات وفعاليات فنية تخترق قرى ونجوع مصر والمحافظات الحدودية.

ولفتت إلى أن الوزارة نجحت على مدار الثلاث سنوات الماضية في إنجاز حوالي 22 قصرًا وبيت ثقافة، منوهة إلى التعرض لمجموعة من المشكلات منها إغلاق بعض القصور لأسباب متعددة، وترميم القديمة منها بشكل مختلف.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة تعمل على البنية التحتية بشكل قوي في حدود المتاح، ومساعدة من وزارتي التخطيط والمالية والدولة بشكل عام، مشيدة بدور العنصر البشري في تقديم العديد من المشروعات وخاصة الموجهة للشباب.

وعن إعلان جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، ذكرت أنه مشروع ضخم مخصص من الدولة للطفل وسن النشء، مؤكدة أنه تحفيز كبير لاكتشاف مواهب مبكرة في مجالات متنوعة ومنها الابتكار التكنولوجي.

وأوضحت عبدالدايم، أن «جائزة الدولة تغير فكرة الأسرة أولًا وترسم خريطة جديدة للطفل في التفكير لمستقبله»، مضيفة أن «رعاية الموهبة والذي تعمل عليه الثقافة وجهات ووزارات مختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، أهم من الجائزة نفسها».