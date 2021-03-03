وزير الصحة الألماني يعتزم زيادة سرعة التطعيم



يعتزم وزير الصحة الألماني ينس شبانن زيادة سرعة التطعيم ضد فيروس كورونا.



وقال شبان، اليوم الأربعاء، في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "لقد قمنا الآن بتطعيم خمسة بالمئة من الألمان بجرعة واحدة، الأمر يحتاج إلى مزيد من السرعة".



وأوضح شبان، أنه لتحقيق هذا الهدف يجب على مراكز التطعيم الآن أن تطبق "البراجماتية القائمة على المبادئ" لتقرر بشكل أكثر مرونة من الذي يمكن تطعيمه، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تستمر المراكز في اتباع التصنيف المحدد في مجموعات التلقيح.



وذكر شبان أيضا إلى أن الفترة بين التطعيم الأول والثاني للقاح من "بيونتيك/فايزر" يمكن أن تمتد إلى ستة أسابيع، وبالنسبة للقاح "آسترازينيكا" إلى اثني عشر أسبوعا، موضحا أنه بهذه الطريقة يمكن أن يتلقى المزيد من الأشخاص التطعيم الأول بشكل أسرع.