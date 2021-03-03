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الجزائر تدرس سحب الجنسية من المحرضين عليها في الخارج

علم الجزائر
علم الجزائر
الجزائر - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:42 م

بحثت الحكومة الجزائرية فى اجتماعها، اليوم الأربعاء، إقرار قانون يتضمن سحب الجنسية من المحرضين عليها من الجزائريين المقيمين في الخارج والذين يتعاملون مع دول معادية للجزائر والمتورطين فى أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة.

وقال عمار بلحيمر، وزير الإعلام الناطق الرسمي للحكومة، في عرض قدمه عقب الاجتماع، إن وزير العدل حافظ الأختام قدم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية ويتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة.

وأضاف بلحيمر، أن هذا القانون "سيطبق على الجزائري الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمدا ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".

وتابع "الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".

وأبرز بلحيمر، أن كل هذه "الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية واستنفاد إجراءات الطعن".


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