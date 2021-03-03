ساو باولو البرازيلية تفرض قيودا مشددة لمكافحة انتشار كورونا

أعلنت ولاية "ساو باولو" أكبر ولايات البرازيل البدء في فرض قيود مشددة تتبع "المرحلة الحمراء" لمدة أسبوعين من أجل مكافحة انتشار فيروس (كورونا) اعتباراً من منتصف ليل السبت المقبل.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاربعاء، أن هذا القرار يأتي بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ويلزم بضرورة إغلاق جميع الأنشطة التجارية باستثناء الأنشطة الأساسية، بما في ذلك المطاعم وصالات الألعاب الرياضية بالإضافة إلى جميع متاجر البيع بالتجزئة باستثناء متاجر التجزئة الأساسية. يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البرازيل يبلغ أكثر من 10.5 مليون شخص.