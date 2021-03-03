 المفوضية الأوروبية تدعو لإطلاق استراتيجية موحدة لبطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تدعو لإطلاق استراتيجية موحدة لبطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة

بروكسل - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:09 م

دعت المفوضية الأوروبية لإطلاق استراتيجية موحدة لبطاقات ذوى الاحتياجات الخاصة بحلول عام 2023، بعد نقاش امتد لسنوات.

وتتيح البطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة التنقل في أنحاء التكتل، وهي جزء من استراتيجية أوسع نطاقا لدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة قدمتها مفوضة المساواة هيلينا دالي في بروكسل اليوم الأربعاء.

ويجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لهذا الغرض في 8 دول بالاتحاد الأوروبي.

وقالت دالي إن هناك 87 مليون شخص في أوروبا يعانون من شكل من أشكال الإعاقة، وتعود الدعوات للاعتراف ببطاقات الإعاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من عقدين.

وبالإضافة إلى تسهيل السفر، تدعو المقترحات إلى تكافؤ الفرص وإزالة القيود على المشاركة السياسية والاعتماد على الذات بشكل مستقل.

وأضافت دالي: "المعيشة المستقلة والتعلم في بيئة شاملة والعمل في ظل معايير مناسبة هي ظروف نحتاج إلى ضمانها لجميع المواطنين لتمكينهم من الازدهار وعيش الحياة على أكمل وجه".


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