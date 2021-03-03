محافظ الإسماعيلية يفتتح منفذ البيع المتنقل لمنتجات التعليم الفني

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افتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، منفذ البيع المتنقل لمنتجات التعليم الفني أمام مدرسة التكنولوجيا، والذي يضم كافة أنواع الخضروات المختلفة والجبن والفطائر والحلويات.

أكد بشارة نجاح فكرة السيارات المتنقلة لبيع منتجات المدارس الفنية، والتي تؤهل الطلاب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد التخرج، مشيدًا بالمنتجات المعروضة وأسعارها المميزة لخدمة أهالي الإسماعيلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

ووجه بشارة بضرورة خضوع المنافذ المتحركة للرقابة التموينية والصحية لضمان جودة المنتج، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة تشجيعا للطلاب.

وخلال الجولة تفقد المحافظ ووكيل الوزارة مسرح مدرسة التكنولوجيا بعد الانتهاء من تطويره بتكلفة قدرها 70 ألف جنيه للمسرح والأثاث والمسطحات الخضراء، وتنفيذ خط مياة ارتوازي لري المسطحات الخضراء بالمدرسة.