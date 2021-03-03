 وفاة 7 طلاب في بوليفيا جراء سقوطهم من طابق علوي بمبنى جامعي - بوابة الشروق
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وفاة 7 طلاب في بوليفيا جراء سقوطهم من طابق علوي بمبنى جامعي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:05 ص

 لقي ما لا يقل عن سبعة طلاب حتفهم بعد سقوطهم من طابق علوي عندما انكسر حاجز حماية (درابزين) بمبنى جامعي في بوليفيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأصيب أربعة طلاب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البوليفية (إيه بي آي) عن الشرطة مساء الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن شجارا اندلع بعد تجمع مجموعة من الطلاب في جامعة "إل ألتو" العامة في مدينة لاباز.

ووقعت اشتباكات بالأيدي، وتردد أن الدرابزين انهار خلال الحادث.

وحاولت فرق الطوارئ ورجال الإطفاء والشرطة المحلية تقديم المساعدة. وتم نقل الطلاب إلى مستشفيات مختلفة، بينما لم يتم الكشف عن سبب الشجار.

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