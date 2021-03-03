 شركة الأدوية الهندية بهارات بيوتيك: اللقاح الهندي المضاد لكورونا فعال بنسبة 81% - بوابة الشروق
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شركة الأدوية الهندية بهارات بيوتيك: اللقاح الهندي المضاد لكورونا فعال بنسبة 81%

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:51 م

قالت شركة الأدوية الهندية بهارات بيوتيك، اليوم الأربعاء، إن التحليل المؤقت المكون من 3 مراحل لتجارب لقاح كوفيد- 19 أظهر أن فاعليته في الوقاية من المرض تبلغ 81%.

وتم تطوير لقاح "بي بي في 152"، أو "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة ومقرها في حيدر أباد، محليا بدعم من المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة.

وكوفاكسين هو أحد اللقاحين اللذين يتم استخدامهما حاليا لتطعيم الهنود. والآخر هو لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، الذي تنتجه شركة "سيرام إنستتيوت أوف إنديا" محليا باسم "كوفيشيلد".

وحصل اللقاحان على موافقة طارئة من هيئة الرقابة الهندية على الأدوية في يناير، وواجه التصريح باستخدام كوفاكسين انتقادات، على العكس من "كوفيشيلد"، حيث لم تكن هناك بيانات مؤقتة عن التجارب السريرية ذات المراحل الثلاث للقاح على البشر في ذلك الوقت.

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