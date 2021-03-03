الوطنية لتدريب الشباب: نواب البرلمان تقدموا اليوم بطلب تشريع قانون ينظم عمل الأكاديمية

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، إن القرار الرئاسي لإنشاء الأكاديمية صدر في أغسطس 2017، ذاكرة أن العمل الفعلي كان في يونيو 2018.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن الأكاديمية الوطنية خاصة بتأهيل الشباب وتدريبهم على القيادة، مشيرة إلى استعراضها اليوم، لحصاد أعمال الأكاديمية في العامين ونصف الماضيين أمام البرلمان.

وأوضحت أن نواب البرلمان تقدموا بطلب لتشريع قانون ينظم عمل الأكاديمية، ذاكرة أن النشاط الأساسي للأكاديمية مقسم إلى عدة قطاعات، من بينها قطاع المدرسة الرئاسية للتأهيل للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يعتبر اللبنة الأولى لإنشاء الأكاديمية.

وذكرت أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2016، وكان الجهة المنوط بها تنظيم عدد من الفعاليات كمنتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب الوطنية.

واستعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمام لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب الذي تقدمت به لمجلس النواب.