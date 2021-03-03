وكيل صحة الشرقية يتفقد مكتب ثان الزقازيق استعدادا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، مكتب صحة ثانٍ الزقازيق؛ بعد اختياره مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المُستجد؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات اللازمة للبدء في تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة ممن تمكنوا من تسجيل بياناتهم على موقع التسجيل الإلكتروني المُخصص من وزارة الصحة.

وتأكد وكيل الوزارة من توافر معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت قبل أيام بفتح موقع التسجيل الإلكتروني للقاح كورونا، لتسجيل المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة المختلفة، الأورام – الكلى – نقص المناعة وغيرهم، للحصول على لقاح فيروس كورونا المُستجد، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.