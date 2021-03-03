الأكاديمية الوطنية: قدمنا 117 برنامجا تدريبيا لـ9362 شخصا خلال عامين ونصف

• راغب: الأكاديمية قدمت 42 منحة دراسية في جامعات ومعاهد علمية داخل مصر وبعض الدول الخارجية



كشفت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة رشا راغب، عن تنفيذ الأكاديمية منذ قرار إنشائها في أغسطس 2017 وبداية العمل الفعلي في يونيو 2018 وحتى الآن، مؤكدة أن الأكاديمية قدمت 117 برنامجا تدريبيا لإجمالي 9362 متدربا.



وأشارت راغب، خلال استعراضها نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف في اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى أنه تم أيضًا إطلاق المنصة الرقمية للتعليم عن بعد في 2020، لاستكمال العملية التدريبية واستمرار نشاط الأكاديمية لمجابهة جائحة كورونا العالمية، حيث بلغت عدد ساعات التدريب عليها 4056 ساعة.



وأكدت أن البرامج التي تقدمها الأكاديمية مثل برامج المدرسة الرئاسية التي تشمل الرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة "PLP" والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة "APLP" والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "EPLP"، بالإضافة إلى البرنامج التعاقدية والتكليفات والبرامج الدولية، وكذلك المبادرات القومية مثل المسئول الحكومي المحترف الذي أطلقته الأكاديمية بالشراكة مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية.



وتابعت أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة المتدربين لتأدية وظائفهم بطريقة أكثر احترافية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة إلى مبادرة ديواني كفء التي تقدمها الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وبالمكاتب الفنية للمحافظين.



وأضافت أنه تم تفعيل وحدة الاستشارات بالأكاديمية الوطنية في مايو 2020، لتقديم الاستشارات إلى الأفراد والجهات المختلفة في عدة مجالات مثل إعادة الهيكلة والإدارة العامة والتنمية البشرية ونظم تكنولوجيا المعلومات.



وأشارت إلى أن الكثير من خريجي الأكاديمية تقلدوا مناصب قيادية هامة في الدولة، منهم نواب المحافظين، ورؤساء لهيئات حكومية، ومساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين، علاوة على قيادات بدواوين الوزارات، وعاملين بالجهات والهيئات الختلفة، فضلًا عن أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ.



ولفتت إلى أن الأكاديمية قدمت 42 منحة دراسية في جامعات ومعاهد علمية داخل مصر وبعض الدول الخارجية مثل فرنسا والهند وكوريا واليابان وتايلاند وسويسرا وهولندا وسنغافورة، علاوة على عقد عدد من الشركات مع مؤسسات دولية مثل جينيف للسياسات الأمنية بسويسرا "GCSP" والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا "L'ENA".



من جانبه، أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن مجلس النواب يضم مجموعة من الأعضاء من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، جميعهم مميزون داخل العمل النيابي، ويبشرون بأداء دور مهم في خدمة المجتمع.



في سياق موازي، تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اليوم الأربعاء، من خلال أعضاء نواب مجلس النواب، عرضًا خاصًا بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قدمته المدير التنفيذي الأكاديمية، الذي تضمن تقريرًا بإنجازاتها، ووضع خطة واضحة لرؤية طموحة بالأكاديمية واستشراف للمستقبل بثروة مصر البشرية.



وأضافت المدير التنفيذي: "سنقدم مشروع قانون الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الأيام المقبلة دعمًا لجهودنا المبذولة في تطوير العنصر البشري في مختلف المؤسسات، كإحدى ركائز التنمية التي تشهدها حاليًا القياة السياسية".



وبدورها، أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن تقديرها لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في النهوض بأبناء مصر ومؤساستها، وتثمن دور خريجيها من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وتأهيل التنفيذيين للقيادة، شركاء النجاح والبناء، متطلعين معا لمستقبل أفضل لمصر وشبابها مختلف المجالات.