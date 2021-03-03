جامعة حلوان تطلق ويبينار إعادة تخيل المتاحف ومواقع التراث في ظل تحديات كورونا بالتعاون مع الأثار

ماجد نجم: الجامعة رائدة في هذا المجال وتعتبر الأولى التي قدمت الدراسات التراثية والمتحفية في برامجها الأكاديمية



انطلقت فعاليات الويبينار العلمي الذي ينظمه مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بجامعة حلوان وإدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة الآثار تحت عنوان "إعادة تخيل المتاحف ومواقع التراث في ظل تحديات فيرس كورونا المستجد" والذي يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بمشاركة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الجامعة رائدة في هذا المجال حيث أنها أول جامعة حكومية تقدم الدراسات التراثية والمتحفية في برامجها الأكاديمية وتمتلك القسم الأكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر، ويهدف لعقد ندوات وورش عمل عن السياحة والتراث والمتاحف بهدف التواصل الثقافي والفكري بين الباحثين والمتخصصين، حيث تضم الجامعة تخصصات فكرية متميزة ومتفردة تقدم رسالة فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذا إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال.



وأشاد الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأنشطة مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، وأهمية هذا التعاون الأكاديمي العملي بين أساتذة الجامعة من المتخصصين في مجال التراث والمتاحف والعاملين بالمجال على أرض الواقع.



وأوضحت الدكتورة رشا مطاوع، مدير عام المركز أهمية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات المتحفية ومواقع التراث وخاصة أن جميعها مؤسسات لديها قيم وأهداف مشتركة من حيث التعليم والتثقيف ونشر الوعي.



وأشارت إلى أن هذه الشراكة قد انطلقت بالفعل ومن خلالها يتم تقديم دورات تدريبية وورش عمل، وأبحاث، ومنح للطلاب والباحثين وفرق العمل الجامعية.



وأكدت من خلال محاضرة ألقتها ضمن فاعليات الملتقى أن هذه الشراكة هامة جدا وفعالة وذات فائدة ليست فقط على الجامعات والمتاحف ومؤسسات التراث ولكن أيضا المجتمع المحلي، وتناولت أهم العوامل الفعالة التي تساعد على خلق تعاون مثمر يهدف التي تمكين البحث وتطوير رؤية المؤسسات ودعم تعليم الطلاب واستقطاب جمهور جديد وتبادل الخبرات وإشراك المجتمع من خلال تقديم كل ماهو جديد عن طريق وجود قناة تعليمية على يوتيوب ووجود مواقع على الإنترنت وتواجد على السوشيال ميديا.



حاضر في الجلسة الأولى من الويبينار مجموعة من المتخصصين هم الدكتورة صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والتي تناولت موضوع بعنوان "المتحف المصري وأزمة الكورونا"، وقدمت نبذة عن تاريخ المتحف المصري ونشأته ومجموعاته، ثم إجراءات المتحف أثناء أزمة الكورونا.



كذلك عرض الدكتور سعيد رخا محاضرة عن تاريخ متحف رشيد بالمتحف الوحيد بمحافظة البحيرة وتاريخ المنزل الذي يقام فيه المتحف والذي يعود للقرن ال 18 كأحد بيوت رشيد التراثية المميزة، ثم تناول أهم الأنشطة التي قدمها المتحف على مدار السنوات السابقة.



وقدم الدكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب مقدمة بسيطة عن تعريف المتحف ووظيفته في المجتمع كمؤسسة تعليمية، ثم الأنشطة التي قدمها المجتمع في فترة الموجة الثانية من الكورونا، وركز على أهم الخطط التي وضعها فريق المتحف للفترة القادمة.



وعرضت الدكتورة بسمة سليم مدير قصر البارون مقدمة عن تاريخ مصر الجديدة والقصر وأعمال الانشاء وحالة القصر حتى تسلمته الوزارة لأعمال الترميم عام 2007 واهم المشاكل التي واجهت أعمال الترميم ثم افتتاح القصر في ظروف حرجة جدا في ظل انتشار أزمة كورونا مع عودة افتتاح المتحف يوم 29 يونيه 2020، وخطة القصر لاستقبال الجمهور.



وخلال الجلسة الثانية، عرضت الدكتورة رشا مطاوع مدير مركز تدريب وتعليم التراث محاضره تحت عنوان شراكات الجامعات والمتاحف والمواقع التراثية: تعظيم إمكانات الجامعات والمتاحف والمواقع التراثية للعمل معًا لتحقيق أهداف المنفعة المتبادلة ذات التأثير المجتمعي الدائم؟، ثم محاضرة الدكتورة داليا سليمان وكيل سابق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان كن على اتصال: التسويق في العصر الرقمى، كيفية بناء علاقة العملاء والحفاظ عليها من خلال الأنشطة الرقمية: الجوانب العامة، والتحديات، ومفاتيح النجاح.



وتحدث الدكتور نبيل عرفه مدير أول تجارب الزوار بالدرعيه أحد مواقع التراث العالمي بالمملكة العربية السعودية في محاضرة بعنوان أنشطة التوعية المجتمعية في المواقع التراثية والمتاحف أثناء جائحة COVID-19: حافظ على اتصال زوار موقعك.