 الهلال يعتذر لحمادة صدقي في بيان رسمي - بوابة الشروق
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الهلال يعتذر لحمادة صدقي في بيان رسمي

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:24 م

أعتذر نادي الهلال السوداني لحمادة صدقي عن عدم إتمام التعاقد معه لتولي تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

ونشر الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية بيانا يعتذر من خلاله لحمادة صدقي .. قائلا: "التقى رامي كمال عضو لجنة التطبيع بالنادي مع المدرب المصري حمادة صدقي وقدم الاعتذار له وتمنى له التوفيق".

وكان حمادة صدقي قد تولى قيادة الهلال السوداني الموسم الماضي ورحل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعادت المفاوضات بين الطرفين في الأيام الماضية، ليترك حمادة صدقي تدريب الإنتاج الحربي ويسافر إلى السودان.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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