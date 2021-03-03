الشرطة التركية توقف شاحنة تقل أكثر من 100 مهاجر

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، شاحنة تقل 114 مهاجرا من أفغانستان وباكستان، وألقت القبض على السائق.



وذكرت وكالة أنباء ديميرورين الخاصة أنه تم إيقاف الشاحنة في مدينة وان شرق تركيا بالقرب من الحدود مع إيران بعد أن صدمت أحد المشاة وقتلته.



وأظهرت لقطات التقطها مراسلو وكالة ديميرورين أن الشرطة وجدت المهاجرين ، ومن بينهم أطفال، محشورين في الشاحنة دون تهوية. وتم نقل المهاجرين إلى مركز للشرطة.



لم يتضح على الفور إلى الجهة التي كانت تقصدها الشاحنة.



وتقع مدينة وان على طريق يستخدمه طالبو اللجوء والمهاجرون كبوابة إلى تركيا على أمل الوصول إلى أوروبا.



ولقي أكثر من 60 مهاجرا حتفهم في حادثين مأساويين على متن قارب في بحيرة وان في عامي 2019 و2020.