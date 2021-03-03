 السودان يسعى لتسريع مفاوضات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية - بوابة الشروق
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السودان يسعى لتسريع مفاوضات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:33 م

أكد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين السوداني، أن وزارته تولي أهمية لتسريع مفاوضات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف الاندماج في السوق الأفريقي الموحد.

وشدد وزير التجارة والتموين السوداني، خلال اجتماعه بقيادات العمل التنفيذي بوزارته اليوم الأربعاء، على اهتمام وزارته بتخفيف أعباء المعيشة من خلال تفعيل دور الحركة التعاونية والتموين وتعميم برنامج (سلعتي) وأهمية إنشاء وحدة للرقابة على الأسعار وضبط النشاط التجاري.

وأكد أهمية تفعيل دور مباحث التموين وتنفيذ قاعدة بيانات للسلع الاستراتيجية والاستهلاكية ومراجعة السياسات التجارية لاستيعاب التجارة في الخدمات، تمشيا مع متطلبات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.

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