 الاحتلال: مساحات من منطقة يطا جنوب الخليل أراض حكومية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال: مساحات من منطقة يطا جنوب الخليل أراض حكومية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 9:16 م

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مساحات من أراضي شرق بلدة (يطا) جنوب الخليل أراضٍ حكومية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال وزعت اليوم إخطارات أعلنت بموجبها عشرات الدونمات من أراضي خربة "بيرين" شرق يطا، أراض حكومية.

وأوضح منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب جبور لـ"فا"، أن إخطارات الاحتلال ذكرت أن أراضي خربة "بيرين" أراض حكومية منذ عام 1982، وهو إجراء يندرج ضمن سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ومستوطنوه بحق المواطنين في منطقة مسافر يطا، والتي كان آخرها هدم ثلاثة منازل وغرفة سكنية في منطقة "خلة الضبع" أمس.

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