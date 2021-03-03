وزيرة الهجرة العراقية تدعو برلين إلى مساعدة مواطنيها الراغبين فى العودة الطوعية من ألمانيا

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دعت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو اليوم الأربعاء جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى مساعدة العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من ألمانيا إلى العراق.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين خلال اجتماعها بسفير ألمانيا في العراق /أوله ديبال /ندعو إلى "زيادة المبالغ المقدمة والمنح والمساعدات للعراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من ألمانيا إلى العراق، بما يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار وتوفير الموارد المالية عند عودتهم ومتابعة أوضاع اللاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم، فضلا عن دعم عودة النازحين وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأضافت "تمت دعوة السفارة الألمانية لإفتتاح مكتب لوزارة الهجرة والمهجرين في برلين، لغرض تنفيذ البرامج والخطط المشتركة بين الجانبين، ودعم العراقيين المتواجدين هناك، وتسخير المنظمات الممولة من الجانب الألماني لغرض دعم العائدين في المناطق المحررة".

وتعهد السفير ديبال بتبنى عقد اجتماع موسع مع المنظمات الممولة من الجانب الألماني ووزارة الهجرة العراقية لوضع الآليات المناسبة والخطط الكفيلة بدعم العائدين والنازحين واستضافة سفراء كل من ألمانيا وهولندا وفنلندا والسويد في اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناقشة أوضاع العراقيين في تلك الدول.

وتم خلال الإجتماع بحث طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين وما يسهم في خدمة إعادة تأهيل المناطق المحررة وملف اللاجئين العراقيين في ألمانيا.