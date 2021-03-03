انكماش الاقتصاد الإيطالي بأقل من التقديرات الأولية خلال الربع الأخير

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة، اليوم الأربعاء، انكماش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الأخير من العام الماضي بأقل من التقديرات السابقة.

وذكر مكتب الإحصاء أن إجمالي الناتج المحلي تراجع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9ر1% مقارنة بالربع الثالث من العام وليس بمعدل 2% وفقا البيانات الأولية التي نشرت في 2 فبراير الماضي.

وكان الاقتصاد قد سجل نموا بمعدل 9ر15% خلال الربع الثالث من العام الحالي بفضل تخفيف القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي والتي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإيطالي انكماشا بمعدل 6ر6% سنويا خلال الربع الأخير من العام الماضي وهي نفس القراءة الأولية، لكنه أعلى من معدل الانكماش السنوي خلال الربع الثالث وكان 2ر5%.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6ر1% في حين زاد الإنفاق على الأصول الرأسمالية الثابتة بنسبة 2ر0%.

وسجلت كل من الصادرات والواردات نموا خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 3ر1% للصادرات و4ر5% للواردات.