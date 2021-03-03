نقابة عمال المعادن في ألمانيا تنتقد نقل وظائف في سيمنس إنيرجي

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انتقدت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) النقل المحتمل لوظائف في شريكة سيمنس انيرجي.

وأعلنت النقابة اليوم الأربعاء أن الشركة لا تعتزم شطب 900 وظيفة في إطار عملية إعادة هيكلة ولكنها تعتزم نقلها إلى أماكن من بينها شرق أوروبا والصين، مشيرة إلى أن أغلب هذه الوظائف في مدينة مولهايم وبرلين.

كانت سيمنس انيرجي أعلنت مطلع فبراير الماضي اعتزامها شطب نحو 7800 وظيفة على مستوى العالم منها 3000 وظيفة في ألمانيا.

وقالت النقابة إن نقل الوظائف مسألة " مريبة بشدة"، ولفتت إلى أنها "ستنظر في الأمر بعناية شديدة".

ولم يتم حسم شيء بعد إذ أن المحادثات بهذا الخصوص بدأت للتو.

وذكرت الشركة اليوم:" سنتفاوض الآن مع ممثلي العاملين حول التنفيذ المحدد لإجراءات تخفيض التكاليف التي تم الإعلان عنها في ايلول/سبتمبر 2020، ولن نعلن عن التفاصيل المحددة قبل نهاية المفاوضات".