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وزير الصحة الألماني يتوقع التوصية بلقاح أسترازينيكا لكبار السن

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 5:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 5:20 م

توقع وزير الصحة الألماني ينس شبان إمكانية إعطاء لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا للأشخاص الأكبر سنا أيضا في ألمانيا مستقبلا.

جاء ذلك وفقا لما نقله مشاركون في مشاورات الحكومة الاتحادية والولايات حول وباء كورونا اليوم الأربعاء، عن الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي.

وأوضح شبان أن هناك احتمالا كبيرا أن يتم التصريح بإعطاء اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال يرجع إلى بيانات واردة من اسكتلندا وانجلترا.

وكشف شبان أن اللجنة الدائمة للتطعيم بصدد اتخاذ القرار النهائي في الوقت الراهن.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة توصي حتى الآن بإعطاء لقاح استرازينيكا للشريحة العمرية بين 18 إلى 64 عاما فقط نظرا لعدم كفاية بيانات الدراسات التي تفيد بفعالية هذا اللقاح للشريحة العمرية الأكبر.

كان شبان صرح في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) صباح اليوم بأنه طلب إلى اللجنة تعديل توصياتها وذلك نظرا لورود دراسات جديدة.


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