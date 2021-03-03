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محافظ كفر الشيخ يوجه بإصدار بطاقات الخدمات للطلاب من ذوي الهمم

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
محمد نصار
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:16 ص

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الاسراع في اتخاذ ما يلزم من اجراءات استخراج بطاقه الخدمات المتكامله لذوى الهمم، من طلاب المدارس، والجامعات المصرية، والمعاهد الأزهرية، ومدارس التربية الخاصة، ومدارس الدامج، والمعاهد الأزهرية، وطلاب جامعة الأزهر، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه العاملين بمكاتب التأهيل، بتيسير حصول ذوي الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة في النطاق الجغرافي لمحل سكنهم، موضحًا أن المديرية تسعى لحل مشاكل ذوي الهمم ودعمهم، عن طريق عمل استثناء لطلاب المدارس والجامعات في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة دون انتظار المراحل القادمة لسهولة حصولهم على الدمج.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب شملت استمارة 191 الخاصة بنماذج التقييم الطبي، خطاب من المدرسة أو الجامعة أو المعهد الأزهري بما يفيد أن الطالب مقيد بالمرحلة التعليمية، وتقرير حالة مختوم من مستشفى حكومي، بالإضافة إلى التقديم عن طريق اقرب مكتب تأهيل، تقديم التقارير والفخوصات الطبية والاختبارات التي تؤكد وجود إعاقة، يتم التقديم لجميع الاعاقات سواء كانت "حركية، سمعية، بصرية، زهنية، أمراض الدم، الأمراض المزمنة، الإعاقات المتعددة".

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