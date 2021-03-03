تراجع أرباح هيوليت باكارد خلال الربع الأول

أعلنت شركة الكمبيوتر وخدمات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة هيوليت باكارد إنتربرايز اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت الشركة أن صافي أرباح الربع الأول من العام المالي بلغت 223 مليون دولار بما يعادل 17ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 333 مليون دولار بما يعادل 23ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكان المحللون يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة 679 مليون دولار بما يعادل 52ر0 دولار للسهم الواحد فقط.

في الوقت نفسه ذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي تراجعت بنسبة 7ر1% سنويا إلى 83ر6 مليار دولار مقابل 95ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.