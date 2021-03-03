ميركل تدلي بشهادتها أمام لجنة التحقيق في واقعة وايركارد آواخر أبريل

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) اليوم الأربعاء أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سوف تدلى بأقوالها كشاهدة في فضيحة شركة وايركارد الألمانية المفلسة لخدمات الدفع أمام لجنة التحقيق البرلمانية في آواخر أبريل المقبل.

وعلمت الوكالة من مصادر في اللجنة أن من المقرر أن تدلي ميركل بأقوالها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، وسيدلي نائبها ووزير ماليتها أولاف شولتس بأقواله في الثاني والعشرين من نفس الشهر، فيما سيدلي وزير الاقتصاد بيتر التماير بأقواله أمام اللجنة يوم 20 أبريل المقبل.

وستدلي ميركل بأقوالها لأنها كانت بذلت مساع من أجل وايركارد خلال رحلة للصين على الرغم من أنه كانت هناك شكوك في تلك الأثناء – ولاسيما في التقارير الصحفية- حول نزاهة الشركة.

وتقدمت وايركارد بطلب لإشهار إفلاسها في نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون، بالمسؤولية عن "الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 2ر3 مليار يورو.

وتواجه هيئة الرقابة المالية (بافين) التابعة لوزارة المالية انتقادات لأن هذه المخالفات استمرت على مدار سنوات دون أن يتم اكتشافها.