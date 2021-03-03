محافظ القليوبية عن الاعتداء على مراسل صدى البلد: واقعة فردية ونحقق في الأمر

علق عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على واقعة الاعتداء على مراسل قناة صدى البلد أمام إحدى مدارس المحافظة، قائلًا إن هذه الواقعة فردية.

وأضاف الهجان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحافظة لن تترك الأمر، مؤكدًا أنه سيتم التحقيق الشامل في الواقعة.

وذكر أنه أبلغ مسؤول التربية والتعليم في المحافظة بإجراء تحقيق شامل في الأمر صباح الغد، مضيفًا أن المراسل يمكنه التصوير في أي وقت طالما يتبع الأسلوب القانوني.

وأكد أنه لا توجد أية مشكلة في التصوير بالمنطقة محل الواقعة، مشددًا على أنه سيتم معاقبة المخطئ بعد إجراء التحقيقات الفورية.

وكان الإعلامي أحمد موسى، وجه حديثه إلى وزير التربية والتعليم ومحافظة القليوبية مستنكرا ما حدث لمراسل قناة صدى البلد، من اعتداء أثناء التصوير أمام مدرسة، قائلًا: «حقهم مش هسيبه وهجيبه بالقانون.. ومن ضرب زميلي كأنه ضربني ومش هسمح بهذا الأمر أبدا».