بلينكن: علاقة أمريكا مع الصين أكبر اختبار جيوسياسي في القرن الـ21

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علاقة بلاده مع الصين بأنها اختبار وجزء أساسي من السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، وذلك في أول خطاب رئيسي له في وزارة الخارجية اليوم الأربعاء.

وقال بلينكن "سنخوض أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين ، وهو علاقتنا مع الصين".

وأضاف أن التحدي الذي تمثله الصين مختلف، وتابع "الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر والمفتوح بشكل جدي".

وأوضح بلينكن: "ستكون علاقتنا مع الصين تنافسية عندما يجب أن تكون ، وستكون تعاونية عندما يكون ذلك ممكنًا ، وستكون عدائية عندما يجب أن تكون كذلك. القاسم المشترك هو الحاجة إلى التعامل مع الصين من موقع القوة".

بعيدًا عن بكين ، حدد أيضًا أولويات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة ، مشيرًا إلى معالجة أزمة المناخ والوباء كمخاوف رئيسية.

وذكر أنه لن يكون أي شخص آمنًا تمامًا حتى يصبح غالبية العالم محصنًا ، في إشارة إلى فيروس كورونا.

كما تعهد بإحياء العلاقات مع الحلفاء ، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل الأعباء بمفردها - وهو تعليق من المرجح أن يُفهم على أنه إشارة إلى الإنفاق العسكري من قبل دول أخرى ، وهو مصدر خلاف طويل بين الولايات المتحدة وشركائها.

واستطرد بلينكن أن الولايات المتحدة تخطط لتطوير نظام هجرة إنساني وفعال يركز على الأمن والقانون مع توفير اللجوء ، ومعالجة الأسباب وراء الهجرة.

وقال بلينكن إنه من حيث المبدأ، ستكون الدبلوماسية وليس العمل العسكري دائما فى المقام الأول.