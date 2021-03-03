الشرطة الهولندية ترجح أن يكون انفجار مركز اختبارات كورونا هجوما متعمدا

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رجحت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، أن يكون حادث الانفجار الذى شهده مركز اختبار لفيروس كورونا في بلدة بوفينكارسبل بشمال هولندا هجوما متعمدا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مقابلة إذاعية إنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع في البلدة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال أمستردام.

وانفجر أنبوب معدني في المركز قبل الساعة السابعة صباحا بقليل مما تسبب في تحطم خمس نوافذ.

ووقت الهجوم، كان هناك حارس فقط في المركز إلا أنه لم يتعرض للإصابة.

وأدان رئيس الوزراء مارك روته الهجوم المشتبه به ووصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق، وأنه أمر مروع أن يتم استهداف موظفي وزارة الصحة بشكل خاص، الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية البلاد من فيروس كورونا".

ووصف وزير الصحة هوجو دي يونج الحادث بأنه "جنوني".

وأفادت التقارير بأن الشرطة تحقق في الحادث وتبحث عن أي متفجرات أخرى.