 شريف عامر نقلا عن رامي إمام: الزعيم بخير ويلعب مع أحفاده ويسعد بهم - بوابة الشروق
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شريف عامر نقلا عن رامي إمام: الزعيم بخير ويلعب مع أحفاده ويسعد بهم

عادل إمام
عادل إمام
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:09 م

طمأن الإعلامي شريف عامر، الجمهور بشأن صحة الفنان عادل إمام، والذي انتشرت شائعات حول إصابته بفيروس كورونا، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وتدهور حالته الصحية.

وقال عامر، خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع المخرج رامي إمام، للاطمئنان على صحة الزعيم، مضيفًا: «الأستاذ عادل بخير ويلعب مع أحفاده ويسعد بهم».

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أمس الثلاثاء، أن كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد «شائعات سخيفة».

وقال زكي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفنان عادل إمام بصحة جيدة، وكل ما نشر خلال الساعات القليلة الماضية عن تدهور حالته الصحية غير صحيح، مناشدا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من المعلومات قبل مشاركتها أو الترويج لها، خاصة ما يتعلق بصحة وحياة الفنانين.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت شائعات، عن إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي وتدهور حالته الصحية.

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