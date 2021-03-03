 لبنان: خطة وزارية أمنية للتصدي لاحتكار السلع ومكافحة التهريب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان: خطة وزارية أمنية للتصدي لاحتكار السلع ومكافحة التهريب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:05 م

قررت السلطات اللبنانية وضع خطة تستهدف التصدي لظاهرة احتكار السلع وتشديد الرقابة على كافة المعابر الحدودية للبلاد في سبيل منع ومكافحة التهريب، وإحالتها إلى رئيس الحكومة حسان دياب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، وبحضور وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والطاقة، وبمشاركة قائد الجيش العماد جوزاف عون ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في لبنان.

وذكرت وزارة الدفاع اللبنانية، في بيان لها، أن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وكيفية اتخاذ أقصى الإجراءات لمكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار لحماية المواطنين اللبنانيين، وأهمية تشديد الرقابة على كافة المعابرالحدودية بهدف منع ومكافحة التهريب، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة لها، مشيرة إلى أنه جرى وضع جملة نقاط سيتم رفعها إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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