نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات



أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم الأربعاء، نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأقل كثيرا عن التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 117 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بمقدار 195 آلاف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 177 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 174 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل بيانات الوظائف الأمريكية التي تشمل وظائف القطاعين العام والخاص.