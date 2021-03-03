النرويج تستهدف تقديم مزيد من اللقاحات للمناطق الأكثر تسجيلا للإصابات بكورونا

تعتزم النرويج تغيير استراتيجيتها للتطعيم ضد فيروس كورونا لاستهداف المناطق التي توجد بها أعلى معدلات إصابة بالفيروس لمحاربة انتشار الوباء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن وزير الصحة وخدمات الرعاية بنت هوي قوله في مؤتمر صحفي، إن الحكومة سوف تأذن بـ"توزيع متغير قليلا لللقاحات لعدد من المناطق في أوسلو وبعض البلديات الأخرى التي سجلت باستمرار مستويات مرتفعة من العدوى"، تماشياً مع التوصيات السابقة من المعهد النرويجي للصحة العامة.

ومن المقرر أن تحصل المناطق المتضررة على حوالي 20 % جرعات إضافية.

واضطرت النرويج، التي صمدت أمام الوباء بشكل أفضل من معظم البلدان في عام 2020، هذا العام إلى فرض أشد الإجراءات صرامة منذ بدأ تفشي المرض، بما في ذلك قيود دخول أكثر صرامة، في محاولة للحد من تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا أكثر عدوى. وحتى الآن، قامت بتوزيع اللقاحات على البلديات بناء على نسبة السكان في أكبر فئة عمرية.

وقالت الحكومة في بيان بموقعها الإلكتروني نقلا عن تقييم جديد من معهد الصحة العامة "عندما تكون الفئة الأكثر ضعفاً في البلاد كلها محمية، فإن التوزيع الجغرافي المتغير قليلا للقاحات إلى المناطق التي تعاني من عدوى عالية باستمرار من المحتمل يؤدي إلى عدد أقل من حالات دخول المستشفى وخطر الموت ".